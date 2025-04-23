رئيس معهد الأزهر في كوردستان: كوردستان أرض مباركة تحتضن التعايش بين الأديان

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أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس معهد الأزهر في كوردستان، الدكتور حاتم خلف، اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025، بالتعايش السلمي الذي تحتضنه أرض كوردستان بين مختلف الأديان والمعتقدات، مقدماً شكره لقيادة وشعب كوردستان على هذه القيم.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان24، قال الدكتور حاتم خلف: "باسم الأزهر الشريف وشعب وحكومة مصر، نوجه سلامنا واحترامنا إلى شعب كوردستان، ومنذ قدومنا إلى الإقليم رأينا بأم أعيننا التعايش الديني القائم هنا".

وأضاف: "قمنا بزيارة عدد من المناطق المسيحية واليهودية والإيزيدية داخل الإقليم، ووجدنا أن هذه الأرض المباركة تشكل نموذجاً فريداً في التعايش السلمي بين جميع الأديان والمعتقدات، ونثمن هذا الدور الكبير، ونتقدم بالتهنئة والشكر لقيادة كوردستان وشعبها".

وانطلقت اليوم الأربعاء 23 نيسان 2025 في أربيل، مراسم اليوم الوطني للصلاة، في مبادرة فريدة وبحضور الرئيس مسعود بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وتحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان).

ويوم الصلاة الوطني، هو يوم تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي بين مختلف الأديان والمكونات المختلفة في إقليم كوردستان، وتقام هذه المراسم لأول مرة في إقليم كوردستان، وستصبح تقليداً سنوياً.

وتقام هذه المراسم سنوياً في العديد من البلدان، ولكن في إقليم كوردستان يكون الأمر مختلفاً، حيث يشارك فيه المؤمنون وأتباع العديد من الديانات، بينما في البلدان الأخرى يشارك فيه أتباع دين واحد فقط.

يشارك في هذه المراسم أكثر من 400 شخصية، بينهم كبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية.