الثلوج تُغلق طرق "أردهان" وتحذيرات من فيضانات في مدن أخرى بشمال كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- في وقت كان يُتوقع فيه استقبال حرارة الصيف، شهدت مناطق متفرقة في شمال كردستان (شرقي تركيا) تقلبات جوية غير مألوفة؛ فبينما غطت الثلوج المرتفعات في ولاية أردهان، صدرت تحذيرات عاجلة من أمطار غزيرة وفيضانات قد تضرب مدناً أخرى.

ففي قضاء "خانك" التابع لولاية أردهان، تسبب تساقط الثلوج المفاجئ خلال شهر حزيران/يونيو في إغلاق الطرق المؤدية إلى المرتفعات الجبلية والمراعي، مما أدى إلى محاصرة القرويين وعرقلة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم، حيث تسببت هذه الموجة غير المتوقعة بشلل تام في حركة المرور بعدة طرق رئيسية وفرعية.

واستجابةً لهذا الموقف، استنفرت فرق الإدارة الخاصة في الولاية آلياتها الثقيلة وباشرت عمليات كسح الثلوج وفتح الطرق. وأفادت المصادر الميدانية بأن سمك الثلوج وصل في بعض المناطق المرتفعة إلى نحو متر واحد، مما زاد من صعوبة مهام الفرق الفنية.

وبالتزامن مع هذه الموجة القطبية، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية تقريراً جديداً حذرت فيه من تشكل موجة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.

وبحسب توقعات الأرصاد، فإنه من المرتقب أن تشهد ولايات (ملاطية، موش، ووان) هطولات مطرية كثيفة مصحوبة بالبرق. وجددت السلطات دعوتها للمواطنين في تلك المناطق بضرورة توخي الحذر والحيطة من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة أو سيول جارفة، مشيرةً إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي والمناخ الماطر سيستمران في معظم مناطق شمال كردستان خلال الفترة المقبلة.