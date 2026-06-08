غارات اسرائيلية على أكثر من 10 مواقع واستعدادات لهجوم صاروخي جديد

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اربيل (كوردستان24) - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ غارات استهدفت مواقع داخل إيران من خارج المجال الجوي الإيراني، فيما ذكر موقع "واللا" أن الهجمات طالت أكثر من 10 أهداف، بينها منظومات دفاع جوي ومواقع للصواريخ الباليستية.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أن "العدو الصهيوني" شن هجوماً على أهداف داخل الأراضي الإيرانية باستخدام صواريخ باليستية.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وسط التطورات العسكرية المتسارعة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر مطلع أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم صاروخي إيراني جديد، فيما جددت الجبهة الداخلية الإسرائيلية فرض قيود الطوارئ، مؤكدة استمرار إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر.