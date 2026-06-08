إيكو عراق: 15 ألف دولار خسائر العراق كل ساعة جراء توقف العبور الجوي

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أربيل (كوردستان24)- كشف مرصد "إيكو عراق"، اليوم، عن تكبد الموازنة العامة خسائر مالية تقدر بنحو 15 ألف دولار في الساعة الواحدة، نتيجة التوقف المؤقت لحركة عبور الطائرات الدولية فوق الأجواء العراقية.

وذكر المرصد في بيان صحفي، أن حركة الملاحة الجوية في العراق كانت قد سجلت انتعاشاً ملحوظاً قبل التوقف الأخير، حيث بلغ معدل مرور الطائرات نحو 800 طائرة يومياً، تشمل الرحلات المحلية والأجنبية، مسجلة ارتفاعاً عن المعدلات السابقة التي كانت تتراوح بين 700 و750 طائرة.

وأوضح البيان أن آلية احتساب الخسائر تستند إلى رسوم العبور المفروضة، حيث تبلغ رسوم الطائرة الواحدة نحو 450 دولاراً، ما كان يرفد الخزينة بنحو 360 ألف دولار يومياً. وأشار المرصد إلى أن استمرار هذا التوقف يعيق خطط الحكومة الرامية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل القومي.

وشدد المرصد على القيمة الاستراتيجية للأجواء العراقية، كونه يمثل حلقة وصل حيوية وممراً جوياً رئيساً يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، فضلاً عن دول المنطقة.

وفي ختام بيانه، دعا مرصد "إيكو عراق" الجهات المعنية إلى العمل على استعادة حركة الملاحة الجوية وعبور الطائرات فور استقرار الأوضاع الأمنية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مكانة العراق في سوق الملاحة الدولية لضمان تدفق الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني.