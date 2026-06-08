رئيس الوزراء الباكستاني يدعو "جميع الأطراف" لإعطاء السلام فرصة أخرى

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اربیل (كوردستان24) -دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وإعطاء السلام فرصة أخرى" بعد تبادل إسرائيل وإيران للضربات في أسوأ تصعيد منذ هدنة نیسان/ أبريل المنصرم.

وكتب شريف على حسابه في تويتر: "إن التصاعد الأخير للعنف في الشرق الأوسط يُذكّرنا بشدة بالمخاطر المرتبطة بوقف إطلاق النار الهش والعواقب الوخيمة التي قد تترتب عليه".

وقد برزت إسلام آباد في الأشهر الأخيرة كوسيط رئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الصراع في الشرق الأوسط، حيث لعبت دورًا رائدًا في التفاوض على وقف إطلاق النار المؤقت.

وفي إشارة واضحة إلى المحادثات الأخيرة بين واشنطن وطهران التي تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، قال: "الهدف النهائي على وشك التحقق".

قال: "بينما نعمل بجدٍّ واجتهاد، جنباً إلى جنب مع إخواننا وشركائنا، لإيجاد حلٍّ دبلوماسي سلمي للنزاع، ولا سيما مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي، فإننا نحثّ جميع الأطراف بصدق على ضبط النفس وإعطاء السلام فرصةً أكبر".

وأضاف رئيس الوزراء في يوم X أن الدبلوماسية لا تزال تحمل "آفاقاً للنجاح بدلاً من العنف والدمار".



