تورونتو تحتفي بالتعددية اللغوية: اللغة الكوردية حاضرة في استعدادات استقبال مونديال 2026

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أربيل (كوردستان24)- في إطار تحضيراتها المكثفة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، أطلقت مفوضية النقل في مدينة تورونتو الكندية (TTC) حملة إعلانية واسعة النطاق شملت عدة لغات عالمية، برزت من بينها اللغة الكوردية، لتزيين محطات المترو والحافلات والقطارات.

وشملت الحملة وضع ملصقات ترحيبية خاصة في مختلف وسائل النقل العام، حيث ظهرت كلمة "بەخێربێن" (أهلاً بكم) باللغة الكوردية إلى جانب لغات عالمية أخرى. وقد أثارت هذه الخطوة اهتماماً كبيراً من قبل الركاب والزوار، واعتُبرت تجسيداً لروح التنوع التي تتميز بها المدينة.

ولاقت هذه المبادرة أصداءً إيجابية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعرب أبناء الجالية الكوردية في كندا عن فخرهم واعتزازهم برؤية لغتهم الأم تتبوأ مكانة بارزة في حملة دعائية لحدث عالمي ضخم بحجم "مونديال الفيفا".

وفي تعليقات مؤثرة، أشار عدد من الناشطين إلى الرمزية الكبيرة لهذه الخطوة؛ إذ لفتوا إلى أن آلاف الكورد المقيمين في تورونتو اليوم، كانوا قد واجهوا في الماضي مضايقات أو ملاحقات قانونية في بلدانهم الأصلية لمجرد كتابة حرف أو غناء أغنية أو اقتناء كتاب بلغتهم الأم، بينما تمنحهم تورونتو اليوم شعوراً بالانتماء والتقدير لهويتهم الثقافية.

يُذكر أن نسخة مونديال 2026 ستُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، وستشهد لأول مرة في تاريخ البطولة مشاركة 48 منتخباً. وتعد مدينة تورونتو من أبرز المدن الكندية التي ستستضيف مباريات هذا الحدث الكروي العالمي.

وتُصنف تورونتو كواحدة من أكثر مدن العالم تنوعاً من الناحية الثقافية واللغوية، وتعيش فيها جالية كوردية كبيرة. وتهدف مفوضية النقل من خلال هذه الحملة الدولية إلى الاحتفاء بالتعددية اللغوية وتقديم استقبال حافل للمشجعين والسياح من مختلف أصقاع الأرض.