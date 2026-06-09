طقس العراق.. الأنواء الجوية تتوقع ملامسة الـ 50 مئوية في 8 محافظات

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تقريرها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، متوقعةً تصاعداً في درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد، فيما أشارت البيانات إلى أن 8 محافظات جنوبية ووسطى تقترب من حاجز الـ 50 درجة مئوية (نصف درجة الغليان).

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، أن طقس يوم غدٍ الأربعاء سيكون صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب في المنطقة الشمالية، مؤكدة تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق. وبحسب جدول الدرجات العظمى المتوقعة، ستسجل العاصمة بغداد وديالى والأنبار 44 درجة، بينما ترتفع في المحافظات الجنوبية لتصل إلى 47 درجة مئوية في كل من ميسان، ذي قار، المثنى، والبصرة.

أما عن التوقعات لنهاية الأسبوع، فأوضح البيان أن يوم الخميس سيشهد استقراراً في درجات الحرارة بالمناطق الوسطى والجنوبية مع ارتفاعها قليلاً في الشمال. وفي يوم الجمعة، من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في الحرارة بالمنطقتين الوسطى والشمالية، لتعاود الارتفاع مجدداً يوم السبت في المنطقة الجنوبية، مع بقاء الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في عموم البلاد.