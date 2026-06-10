طهران تعلن استهداف قواعد أمريكية وتحذر دول المنطقة من استخدام أراضيها ضدها

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الهجمات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد، واصفةً إياها بـ"الإجراءات العدوانية" والانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تفاصيل الهجوم والرد الميداني

أوضح البيان أن القوات الأمريكية شنت هجمات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 10 حزیران/یونیو 2026، بذريعة سقوط مروحية من طراز "أباتشي" فوق مضيق هرمز يوم امس الثلاثاء.

ورداً على ذلك، أعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الإيرانية، وفي إطار "حق الدفاع المشروع"، وجهت ضربات قوية استهدفت القواعد والأصول الأمريكية في المنطقة التي كانت مصدراً ومنطلقاً لتلك الاعتداءات.

تحذير لدول الجوار

وجهت الخارجية الإيرانية في بيانها رسالة تحذيرية واضحة إلى دول المنطقة، وتحديداً الدول الواقعة على الحافة الجنوبية للخليج، مذكرّة إياها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وشدد البيان على ضرورة منع "الجيش الأمريكي واسرائیل" من استخدام أراضي ومنشآت هذه الدول لتخطيط أو دعم عمليات عدوانية ضد إيران.

وحذر البيان من أن طهران "لن تتردد" في استهداف أي مصدر للهجوم أو أي قواعد ومنشآت لوجستية تُستخدم لدعم العمليات العدوانية ضدها.

دعوة للمجتمع الدولي

واختتمت الوزارة بيانها بمطالبة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن والأمين العام، بالاضطلاع بمسؤولياتهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومحاسبة الأطراف المعتدية على أفعالها التي تهدد استقرار المنطقة.



