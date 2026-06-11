ترامب: تم التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران

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أربيل (كوردستان24)-أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 11 حزیران/یونیو 2026، عن "تسوية عظيمة" مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مُعربًا عن توقعه بتوقيع الاتفاق في أوروبا خلال الأيام القادمة.

جاء إعلان ترامب بعد ساعات فقط من وعده بشن ضربات جديدة ضد إيران، قبل أن يُعلن إلغاءها مع اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق. ولم يصدر أي تأكيد من إيران.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لقد توصلنا للتو إلى تسوية عظيمة للحرب مع إيران".

وأضاف ترامب أن "الاتفاق، رهناً بانتهاء إعداد الوثائق، والذي من المُفترض أن يتم خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم توقيعه على الأرجح، ربما في أوروبا. إنه أمر عظيم".

وقال ترامب إن الاتفاق يعني أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، لكنه لم يُفصح عن تفاصيل كيفية تحقيق ذلك.

وقال ترامب: "كان هذا أمرًا بالغ الأهمية، لكننا سنوقع الاتفاق قريبًا، والوثائق في شكلها النهائي تقريبًا، لذا سنرى ما سيحدث"، مُضيفًا أنه تحدث مع قادة إقليميين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب أن مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتدفق النفط تزعم إيران أنها أغلقته، سيُفتح أيضًا بمجرد توقيع الاتفاق.

وقال ترامب، الذي تسببت حربه في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ووصول التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات: "الشرق الأوسط بأكمله سعيد، بل وأكثر من ذلك بكثير".

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط. وتم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار في نيسان/ أبريل المنصرم، لكن الطرفين تبادلا إطلاق النار في الأيام الأخيرة.

المصدر: فرانس برس