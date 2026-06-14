ترامب يهاجم نتنياهو بحدة: الاتفاق مع إيران "قائم" وتوقيعه تأخر ساعات بسبب غارة بيروت

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أربيل (كوردستان24) -أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع لا يزال "على المسار الصحيح" ومن المقرر توقيعه اليوم الأحد، رغم الغارة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت والتهديدات الإيرانية بالرد.

انتقادات حادة لنتنياهو



وفي تصريحات أدلى بها لموقع "أكسيوس" (Axios)، شن ترامب هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستخدماً لغة حادة وغير مسبوقة للتعبير عن استيائه من توقيت الهجوم الإسرائيلي. ونقل الموقع عن ترامب قوله: "لقد أدى ذلك إلى ارتباك وتأخير التوقيع لبضع ساعات.. كان من المفترض أن يتم الآن، لكنه سيتم بعد ساعات قليلة من الآن".

وأعرب ترامب عن صدمته وغضبه حين أبلغه مستشاروه بوقوع الغارة الإسرائيلية، قائلاً: "إنه أمر سيء للغاية، لم أستطع تصديق ذلك.. يحدث هذا قبل ساعة واحدة فقط من الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق".

تقييم الموقف الميداني



ورغم إقراره بأن حزب الله هو من بدأ بالهجوم، إلا أن ترامب شدد على أن ذلك الهجوم لم يتسبب في أضرار أو قتلى، معتبراً الرد الإسرائيلي في هذا التوقيت "افتقاراً تاماً لتقدير الأمور". وأضاف ترامب أنه أبلغ نتنياهو بغضبه الشديد وبأن تصرفه يفتقر إلى "الحكمة"، حسب تعبيره.

الدفاع عن بنود الاتفاق



ودافع الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المرتقب، معتبراً أنه يصب في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى، حيث سيؤدي إلى:

-منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

-التخلص من المواد النووية الحساسة.

-السماح بعمليات تفتيش مفاجئة وصارمة للمنشآت الإيرانية.

تأتي هذه التصريحات لتكشف عن حجم التوتر بين واشنطن وتل أبيب في اللحظات الأخيرة التي تسبق التوقيع، وسط سباق مع الزمن تقوده الإدارة الأمريكية لإنقاذ الاتفاق من الانهيار وضمان استقرار المنطقة.