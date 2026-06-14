اتفاق أمني بين بغداد وأربيل لحماية الشركات النفطية وتمهيد الطريق لاستئناف التصدير

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أربيل (كوردستان24)- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، اليوم الأحد 14 حزیران/یونیو 2026، عن توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان إلى اتفاق يقضي بوضع خطط أمنية مشتركة لحماية الشركات والمنشآت النفطية، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي.

وفد رفيع في أربيل

وأوضح النعمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وفداً عسكرياً وأمنياً اتحادياً رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، زار محافظة أربيل اليوم لبحث التنسيق المشترك. وضم الوفد معاون رئيس الأركان للعمليات، وقائد القوات البرية، والمتحدث باسم القائد العام، ومدير الاستخبارات العسكرية، ولفيفاً من كبار الضباط.

لقاءات استراتيجية

وفقاً للبيان، عقد الوفد الاتحادي سلسلة لقاءات استراتيجية شملت السيد مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وبحضور وزير داخلية الإقليم والأمين العام للبيشمركة.

وتركزت المباحثات على بسط سلطة القانون وتأمين المفاصل الاقتصادية، حيث تم الاتفاق رسمياً على "وضع خطط محكمة لحماية الشركات النفطية ووضع حد نهائي لاستهدافها". وأكد النعمان أن هذه الخطوة تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع الإعمار.

تنسيق أمني وملاحقة للإرهاب

إلى جانب الملف النفطي، شهدت اللقاءات تأكيداً متبادلاً على استمرار التعاون الوثيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لسد الفراغات الأمنية في المناطق المشتركة وملاحقة فلول الإرهاب، لضمان استقرار دائم في تلك المناطق.

إشادة وتأكيدات سيادية

من جانبه، أشاد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بمستوى التنسيق مع بغداد، واصفاً خطوة إعادة تصدير النفط بأنها "استراتيجية لإنعاش البلاد".

واختتم الناطق باسم القائد العام بيانه بالتأكيد على أن "أمن المنشآت الحيوية يمثل ثابتاً سيادياً لا مساومة فيه"، مشيراً إلى أن تكامل الجهود بين المركز والإقليم هو الضمانة الأكيدة لحماية السيادة الوطنية واستدامة الاستقرار الاقتصادي والأمني في عموم العراق.