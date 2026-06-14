عبد الخالق بابیری: إنجاز 90% من توحيد قوات البيشمركة.. وآلية مشتركة مع بغداد لحماية حقول النفط

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أربيل (كوردستان24)-أعلن وكيل وزارة البيشمركة، عبد الخالق بابیری، أن عملية توحيد قوات البيشمركة قطعت أشواطاً كبيرة ولم يتبقَّ سوى القليل لإتمامها بالكامل، كاشفاً في الوقت ذاته عن وضع آلية جديدة بالتعاون مع بغداد لحماية الحقول النفطية.

وصرح بابیری، خلال مشاركته في نشرة أخبار "كوردستان 24" اليوم الأحد14 حزیران/یونیو 2026، بأنه من المقرر وضع آلية تنسيق جديدة بين وزارة البيشمركة والوزارات الأمنية في الحكومة الاتحادية، تهدف إلى حماية مصادر الطاقة والحقول والآبار النفطية في إقليم كوردستان.

وأوضح وكيل الوزارة أن ملف حماية الحقول النفطية كان أحد المحاور الرئيسية لزيارة وفد رئاسة أركان الجيش الاتحادي إلى إقليم كوردستان، مشدداً على أن حكومتي الإقليم والمركز أبدتا كامل الاستعداد لضمان سلامة المنشآت النفطية وتأمين عملية التصدير عبر الإقليم.

وفيما يتعلق بملف إعادة تنظيم القوات، أكد عبد الخالق بابیری أن عملية توحيد قوات البيشمركة اقتربت من نهايتها، حيث تم إنجاز نحو 90% من هذا الملف الوطني.

وأشار بابیری إلى أن العقبات المتبقية تقتصر على بعض المسائل التنظيمية العسكرية البسيطة، مؤكداً أن العمل جارٍ عليها بجدية، متوقعاً حسم العملية بالكامل في وقت قريب جداً إذا استمر العمل بهذه الوتيرة المتسارعة.