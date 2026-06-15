بن غفير: اتفاق ترامب مع إيران غير ملزم لنا ولن ننسحب من أي منطقة

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أربيل (كوردستان24)- أثار الحديث عن ملامح اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران موجة من الردود الغاضبة والمنقسمة داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث أعلن اليمين المتطرف رفضه للاتفاق، فيما اعتبرته المعارضة دليلاً على فشل سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

في تصريح شديد اللهجة أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أن الاتفاق الذي يسعى إليه ترامب مع طهران "لا يلزم إسرائيل".

وشدد بن غفير على استقلالية القرار الإسرائيلي قائلاً: "إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة، بل هي دولة مستقلة وذات سيادة"، مشيراً إلى أن تل أبيب لن تكون شريكاً في اتفاق "لا يراعي أمنها". وفي سياق ميداني، دعا بن غفير إلى التمسك بالمكاسب الأرضية، مؤكداً ضرورة عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من أي منطقة تسيطر عليها حالياً.

من جانبه، شن يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" ونائب رئيس هيئة الأركان الأسبق، هجوماً لاذعاً على الاتفاق، واصفاً إياه بـ "السيئ للغاية بالنسبة لإسرائيل".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن غولان قوله إن الإنجازات العسكرية التي تحققت "بشجاعة الطيارين ودماء المقاتلين" قد مُحيت بهذا الاتفاق، في وقت وقف فيه نتنياهو "ضعيفاً ومعزولاً وفاقداً للتأثير".

واعتبر غولان أن هذا الاتفاق هو "حصاد سنوات من الفشل"، متهماً نتنياهو بأنه الرجل الذي وعد بـ"النصر الكامل" لكنه ينهي ولايته وإسرائيل في حالة ضعف وأعداؤها في حالة قوة، مع تآكل مستمر لقوة الردع الإسرائيلية.

تأتي هذه التصريحات لتعكس حالة من القلق في الداخل الإسرائيلي من توجهات الإدارة الأمريكية القادمة، والمخاوف من انعكاسات أي تقارب أمريكي-إيراني على التفوق العسكري والأمني لإسرائيل في المنطقة.

جاء ذلك بعد أن ذكرت "القناة 12" العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في تصريحات للقناة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطريقة لم يسبق لأي زعيم أن تحدث بذلك عنه علنا من قبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة العبرية إنه نقل رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفادها بأنه غير راض إطلاقا عن الهجوم الذي نفذته إسرائيل في بيروت.

وصرح ترامب: "لماذا قام بيبي بهذا الهجوم؟.. حزب الله أطلق النار وأصاب منطقة في وسط اللاشيء.. لم يصب أحدا بأذى.. ثم كان عليه أن ينفذ هذا الهجوم اللعين وفوق ذلك في بيروت.. لقد أغضبني ذلك جدا".

وأضاف: "اتصلوا بي وقالوا سيدي إسرائيل تهاجم بيروت وذلك قبل ساعة من الموعد الذي كان من المفترض أن نوقع فيه الاتفاق.. لم أصدق أن هذا يحدث.. هذا أمر سيئ جدا".

وتابع قائلا: "ليس لدى بيبي أي قدر من حسن التقدير في اتخاذ القرار.. لقد أوصلت له هذه الرسالة بوضوح هو أنني غير راض إطلاقا".

وتأتي تصريحات ترامب عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي صباح الأحد ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم، وتوعد إيران برد مزلزل.