القنصلية القطرية لـ "كوردستان 24": نعمل على تنفيذ مشاريع تجارية مشتركة وجذب المستثمرين إلى الإقليم

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القنصلية العامة لدولة قطر في أربيل، في تصريحات لـ"كوردستان 24"، عن نمو أعمالها الدبلوماسية وتطورها مستفيدة من بيئة التعايش والاستقرار السائدة في إقليم كوردستان، مؤكدة سعيها لجذب المستثمرين القطريين إلى القطاعات الحيوية في الإقليم وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثنائية.

بيئة التعايش والأمن في أربيل

وأوضحت القنصلية العامة أنه منذ بدء أعمالها الدبلوماسية في العاصمة أربيل، لمست مجتمعاً متنوعاً ومنفتحاً يتميز بروح التسامح والتعايش السلمي. وأشارت إلى أن هذه البيئة الإيجابية انعكست بشكل مباشر على وتيرة العمل اليومي وتسهيل التواصل والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية في الإقليم.

كما أشادت القنصلية بحفاوة الاستقبال التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية من قبل مواطني الإقليم وأهالي مدينة أربيل، مبينة أن هذا الترحيب أسهم في تمتين أواصر الصداقة والروابط الأخوية بين الجانبين، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع دولة قطر بجمهورية العراق.

تعزيز العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة

وفيما يخص الروابط الثنائية، أكدت الممثلية القطرية أن العلاقات بين دولة قطر وإقليم كوردستان تشهد نمواً مستمراً على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبيّنة أن التنسيق والزيارات الرسمية المتبادلة بين القطاعين العام والخاص شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة.

وتشجع القنصلية المستثمرين ورجال الأعمال القطريين على الاستفادة من الفرص المتاحة في الإقليم، لا سيما في قطاعات الطاقة، والسياحة، والزراعة، وتطوير البنية التحتية. كما لفتت إلى أهمية التعاون الأكاديمي والثقافي والتبادل التعليمي وتنمية القدرات البشرية كركائز أساسية لتعميق العلاقات.

وحول خطط المشاريع المستقبلية، أشارت القنصلية إلى تركيز الجهود حالياً على بناء جسور تواصل متينة بين الشركات والمؤسسات من الطرفين لتهيئة بيئة ملائمة للمبادرات الاقتصادية، معلنة عن وجود مباحثات لفرص استثمارية في مجالات الصحة، والتعليم، والسياحة، والزراعة، معربة عن تفاؤلها بالإعلان عن مشاريع مشتركة وعملية في الفترة المقبلة تلبي تطلعات الجانبين.

موقف الدوحة من الحكومة العراقية الجديدة

وفي سياق متصل، أعربت القنصلية القطرية عن ترحيبها بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي، متمنية لها التوفيق والنجاح في تقديم الخدمات للشعب العراقي وتعزيز مسيرة الإعمار والاستقرار.

وجددت القنصلية تأكيد رؤية دولة قطر الداعمة لتطوير التعاون مع جمهورية العراق على أساس المصالح المشتركة، مؤكدة موقف الدوحة الثابت والمستمر في دعم أمن العراق واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

يُذكر أن افتتاح القنصلية العامة لدولة قطر في أربيل رسمياً عام 2023 شكّل محطة هامة في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدوحة وإقليم كوردستان وبناء شراكات متوازنة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.