المبعوث الرئاسي توم باراك يشيد من بغداد بدور القضاء في إرساء الاستحقاقات الدستورية

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الاثنين الموافق 15 حزيران 2026، المبعوث الرئاسي إلى العراق، السفير توم باراك.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب السفير باراك عن إشادته الكبيرة بالدور المحوري الذي لعبته السلطة القضائية في العراق في ضمان استكمال الاستحقاقات الدستورية.

كما أثنى المبعوث الرئاسي على جهود القضاء العراقي وإسهامه الفاعل في دعم مسارات تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً على أهمية استقلالية القضاء في تعزيز الاستقرار المؤسسي والدستوري للبلاد.