بزشكيان عن التفاهم مع واشنطن: خطوة لوقف الحرب.. وإيران مستعدة لكافة السيناريوهات

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أربيل (كوردستان 24)- وصف الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها بأنها "خطوة مهمة" تهدف إلى وقف الحرب والتمهيد لبدء المفاوضات، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الاتفاق النهائي لم يتبلور بعد".

وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، الیوم الاثنین 15 حزیران/یونیو 2026، أوضح بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعدت نفسها للتعامل مع "كافة الخيارات" والسيناريوهات المحتملة. وشدد على أن تركيز حكومته سينصب على "الخدمة الصادقة للشعب الإيراني"، سواء تم التوصل إلى اتفاق نهائي أم لا.

واختتم الرئيس الإيراني تصريحه بنبرة حازمة تعكس التمسك بالثوابت الوطنية، قائلاً: "إن الشعب الإيراني تعلم من إمامه الشهيد ألا يخضع للذل أبداً"، في إشارة واضحة إلى أن طهران لن تقبل بأي شروط تمس كرامتها وسيادتها خلال المفاوضات المقبلة.