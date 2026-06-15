حزب الله يُعلن صدّ قوة إسرائيلية في جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الله، اليوم الاثنين 15 حزیران/یونیو 2026، أنه صدّ قوة إسرائيلية كانت تحاول "التقدم" في جنوب لبنان، على الرغم من الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وأوضح حزب الله في بيان له أن مقاتليه "استخدموا الصواريخ والطائرات المسيّرة" لصدّ قوة إسرائيلية مؤلفة من حفارة ودبابتين من طراز ميركافا كانت "تتقدم" بالقرب من بلدة كفر تبنِت قرب مدينة النبطية الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرة إسرائيلية مسيّرة سيارة في المنطقة نفسها "مما أسفر عن مقتل سائقها"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مسجلةً بذلك أول هجوم مميت يُبلّغ عنه منذ الإعلان عن الاتفاق.

ولم تُعلن تفاصيل الاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط على جميع الجبهات، لكن إيران وباكستان، الوسيط، أكدتا أنه يشمل لبنان.

جرّ حزب الله لبنان إلى حرب الشرق الأوسط في الثاني من آذار/ مارس الماضي بإطلاقه صواريخ على إسرائيل ثأراً لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني في غارات أمريكية إسرائيلية.

وردّت إسرائيل بغارات جوية وغزو بري، ما أسفر، بحسب لبنان، عن مقتل أكثر من 3700 شخص وتشريد أكثر من مليون آخرين.

وصرح مصدر رسمي لوكالة فرانس برس بأن "لبنان لم يُبلّغ ببنود الاتفاق أو موعد وقف إطلاق النار".