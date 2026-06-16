بمشاركة الأمم المتحدة.. داخلية كوردستان تبحث تحديث آليات الاستجابة للأزمات والكوارث

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أربيل (كوردستان24)- عقدت غرفة العمليات لإدارة الأزمات والكوارث في إقليم كوردستان، يوم الاثنين 15 حزيران 2026، اجتماعاً اعتيادياً برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد.

وشارك في الاجتماع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إقليم كوردستان، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

في مستهل الاجتماع، رحب وزير الداخلية بالحضور، وأعرب عن شكره وتقديره لممثلي الوزارات والجهات المعنية على دورهم الفاعل في مجالات الاستعداد للأزمات والحد من آثارها.

وتطرق الوزير بعد ذلك إلى أهمية العمل المشترك والتنسيق داخل غرفة العمليات، مستعرضاً التجارب والخطوات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية في مراحل التحضير، والحد من المخاطر، والتنسيق والاستجابة في الحالات الطارئة، مؤكداً أن هذا الجهد يمثل عملاً جماعياً مشتركاً، ومثمناً دور جميع الأطراف في هذا المسعى الوطني والمؤسسي.

وفي جانب آخر من حديثه، شدد وزير الداخلية على ضرورة استمرار وتيرة تطوير وتحديث نظام إدارة الأزمات والكوارث، واصفاً دور الجهات المعنية على مستوى الإقليم والمحافظات والإدارات المستقلة بالجوهري. وفي هذا السياق، أكد دعم وزارة الداخلية الكامل لكافة الجهود والخطوات الرامية لتعزيز قدرات الاستجابة وحماية المواطنين.

واختتم الاجتماع بإجراء مناقشات مستفيضة وتبادل الآراء حول آليات تطوير أداء غرفة العمليات وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.