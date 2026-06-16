رئيس الحكومة يزور رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ٲجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 16 حزيران (يونيو) 2026، زيارة إلى كاتدرائية مار يوسف الكلدانية في قضاء عنكاوا، حيث استُقبل من قبل البطريرك مار بولس الثالث نونا، رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وعدد من رجال الدين والنواب المسيحيين.

ورحّب رئيس الحكومة بقدوم البطريرك نونا إلى إقليم كوردستان، ثم هنأه بمناسبة مباشرته لمهام عمله، كما أعرب عن دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل لإنجاح مهمته.

من جانبه، أعرب رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، عن شكره وتقديره لزيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، وما أبداه من دعم ومساندة. كما أشاد البطريرك نونا بمشاريع وإصلاحات حكومة إقليم كوردستان ورئيس الحكومة،

وقال: "أنتم رجل أفعال".