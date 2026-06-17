قادة مجموعة السبع يرحبون بالاتفاق بين أمريكا وإيران

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أربيل (كوردستان 24)- رحب قادة مجموعة دول السبع (G7)، في اجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء 17 حزیران/یونیو 2026، بمدينة "إيفيان-ليه-بان" الفرنسية، بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفين إياه بالخطوة الإيجابية التي تخدم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب القادة في بيانهم الختامي عن استعداد دول المجموعة الكامل للمساهمة الفعالة في تنفيذ بنود الاتفاق وضمان نجاحه، مؤكدين على أهمية الدبلوماسية في حل الملفات الشائكة.

وفي سياق منفصل، تصدر أمن الطاقة أجندة القمة، حيث أعلن القادة عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى "تنويع مسارات إمدادات الطاقة" لضمان استقرار الأسواق العالمية. وشدد البيان على ضرورة العمل على تقليل الاعتماد على مضيق هرمز كممر رئيسي لإمدادات النفط والغاز، وذلك لتفادي المخاطر الجيوسياسية المحتملة التي قد تؤثر على سلاسل التوريد.

كما أقر الاجتماع خطة لزيادة مخزونات الطاقة الاستراتيجية لدى دول المجموعة، كإجراء احترازي لتعزيز القدرة على مواجهة أي أزمات مستقبلية في قطاع الطاقة العالمي.



المصدر: رویترز