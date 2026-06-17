مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد اجتماعه برئاسة مسرور بارزاني

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أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله:

أولاً: مناقشة ملف تسويق محصول القمح من مزارعي إقليم كوردستان للموسم الحالي من قبل الحكومة الاتحادية، وذلك في إطار الخطة السنوية، مع استعراض المعوقات وسبل معالجتها.

ثانياً: عرض ومناقشة القرار المتعلق بإحالة أعضاء مجالس محافظات إقليم كوردستان إلى التقاعد، ممن استوفوا الشروط القانونية المتعلقة بالسنوات العمرية ومدة الخدمة التقاعدية.

ثالثاً: التباحث بشأن تعليق استفادة ذوي الدخل المرتفع من مشروع "السلة الغذائية" التي تمولها وزارة التجارة الاتحادية ضمن (النفقات الحاكمة)، وحصر هذه الاستفادة بذوي الدخل المحدود فقط.



