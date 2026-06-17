استكمال كابينة حكومة علي الزيدي بعد انتهاء العطلة البرلمانية

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أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يتم التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة (علي الزيدي) بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، والتي تنتهي في الأول من تموز /يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، صرحت "سروة محمد"، عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لشبكة (كوردستان 24)، بأن إجراءات استكمال حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد انتهت، والتشكيلة المكملة جاهزة، لكنهم بانتظار انتهاء العطلة القانونية للبرلمان للتصويت على المرشحين لشغل مناصب الوزارات التسع المتبقية. وأضافت أن هناك ضغوطاً داخلية وخارجية كبيرة لاستكمال كابينة علي الزيدي.

وبخصوص الشكاوى المقدمة من قبل المرشحين الذين لم يحصلوا على الأصوات الكافية لتولي المناصب الوزارية أو الذين لم يتم منحهم إياها، أشارت سروة محمد إلى أنها لا تعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستسحم تلك الشكاوى لصالح المرشحين "الخاسرين".

أما بشأن إعداد قانون الموازنة لهذا العام، فقد أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني أنه رغم مرور أكثر من ستة أشهر ونصف من عام 2026، فإنها تستبعد إقرار قانون الموازنة العامة في العراق لهذا العام وترى ذلك أمراً صعباً، ولكن من المقرر أن ترسل الحكومة النفقات العامة ونفقات الرواتب إلى البرلمان لغرض التدقيق والتقييم.

وفيما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي، كشفت سروة محمد أن اللجان قد تم اختيارها ولم يتبقَ سوى رئاساتها؛ حيث تُدار اللجان حالياً من قبل "السن" (العضو الأكبر سناً) في كل لجنة، ومع استكمال الكابينة الوزارية، سيتم حسم واختيار رؤساء اللجان البرلمانية أيضاً.