تجارة الحبوب في أربيل تبدأ توزيع صكوك مستحقات الفلاحين غداً الخميس

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية تجارة الحبوب في أربيل، اليوم الأربعاء، عن البدء بتوزيع صكوك المستحقات المالية للمزارعين الذين سوقوا محصول القمح إلى "سايلو أربيل"، مشيرة إلى أن العملية ستنطلق يوم غد الخميس الموافق 18 حزيران 2026.

تفاصيل ومواعيد التوزيع:

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن عملية التوزيع ستبدأ من الساعة الأولى ظهراً وتستمر حتى الساعة الخامسة عصراً. وتشمل هذه الوجبة المزارعين أصحاب التسلسلات من الرقم (1671) وحتى الرقم (1920)، حيث سيكون بإمكانهم استلام مبالغهم المالية من خلال المصرف العراقي للتجارة (TBI).

ضوابط وتعليمات الاستلام:

وحددت المديرية عدة شروط وضوابط لإتمام عملية الصرف، وهي:

استثناء الكميات الكبيرة: المزارعون الذين سلموا كميات قمح تتجاوز (100) طن غير مشمولين بهذه الوجبة حالياً، لعدم وصول تخصيصاتهم المالية بعد.

الحضور الشخصي أو الوكالة: يجب حضور صاحب الاستحقاق شخصياً لاستلام الصك، أو من ينوب عنه بموجب "وكالة رسمية" عامة ومحدثة لعام 2026.

حالات الوفاة: في حال وفاة صاحب الاستحقاق، يتوجب على الورثة تقديم "قسام شرعي أو قانوني"، مع وكالة عامة رسمية من جميع الورثة.

وشددت مديرية تجارة الحبوب على ضرورة التزام المزارعين بالتعليمات المذكورة والمواعيد المحددة لضمان انسيابية عملية التوزيع وحفظ حقوق الجميع.