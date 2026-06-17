وفد عسكري عراقي يزور كوردستان لتأمين الحماية الجوية للمنشآت النفطية

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أربيل (كوردستان)- أجرى معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، الفريق قوات خاصة الركن سعد علي عاتي حربية، يوم الأربعاء 17 حزيران 2026، زيارة ميدانية رفيعة المستوى إلى إقليم كوردستان ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس أركان الجيش العراقي.

وضم الوفد العسكري المرافق كل من، قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح، ونائب قائد الدفاع الجوي اللواء الركن حسن نوري فرحان، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، إلى جانب عدد من ضباط الركن والأجهزة الأمنية.

وكان في استقبال الوفد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، وبحضور عدد من القيادات السياسية والأمنية في الإقليم؛ حيث عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً بحثا خلاله الواقع الأمني للمنشآت الحيوية، وآليات تعزيز التنسيق المشترك والتكامل الأمني لحمايتها.

وشهدت الجولة الميدانية – التي رافقهم فيها مدير أمن الحقول النفطية وقدم خلالها إيجازاً مفصلاً عن خطط الحماية والتحديات المحتملة وسبل معالجتها – زيارة استطلاعية لعدد من الحقول النفطية الاستراتيجية في محافظتي أربيل ودهوك، شملت: (حقل شيخان النفطي، حقل خورملة التابع لمجموعة "كار"، حقل فيشخابور، وحقل خابور)، للاطلاع ميدانياً على التدابير المعتمدة ومستوى الجاهزية القتالية والأمنية فيها.

وركّزت الزيارة بشكل أساسي على تقييم متطلبات تأمين الحماية الجوية للمناطق الحيوية والمنشآت النفطية، والتحقق من كفاءة التدابير الوقائية المتخذة لتحصين البنى التحتية الاقتصادية، بما يضمن استمرارية العمل في هذه الشرايين الاستراتيجية وبسط الاستقرار المستدام.

وفي ختام الجولة، شدد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات على الأهمية القصوى لاستمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية والاتحادية والجهات المعنية في الإقليم، مشيداً بالجهود المبذولة لتأمين الحقول النفطية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على ثروات ومقدرات البلاد الاقتصادية.