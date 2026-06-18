كوردستان 24 تنشر تفاصيل اتفاق أربيل وبغداد بشأن نظام "أسيكودا"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اتفق وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادیة على 16 نقطة خاصة بنظام "أسيكودا" (ASYCUDA) الجمركي، وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إضافة اللغة الكوردية إلى النظام وتوحيد التعرفة الجمركية.

وصرح مصدر مطلع من داخل الاجتماعات لـ "كوردستان 24" بأنه بإشراف وتوجيه من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، توصل وفدا إقليم كوردستان والعراق في بغداد اليوم الخميس، 18 حزيران 2026، إلى اتفاق بشأن كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بنظام "أسيكودا".

وبحسب معلومات "كوردستان 24"، فإن هذا الاتفاق الذي تم توقيعه سيتم التصديق عليه رسمياً خلال الاجتماع القادم للمجلس الوزاري للاقتصاد العراقي.

بنود الاتفاق بين أربيل وبغداد بشأن نظام "أسيكودا" الجمركي:

1-منح إقليم كوردستان الصلاحية الكاملة في تسجيل شركات الإقليم ضمن نظام "أسيكودا".

2-تتولى الجمارك الاتحادية مهمة تدريب الموظفين العاملين في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

3-تم توقيع الاتفاقية استناداً إلى أحكام المواد الدستورية 110، 112، 114، والمادة 121 (الفقرة الثالثة).

4-توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية في العراق وإقليم كوردستان، على أن يكون أي تغيير مستقبلي فيها قراراً مشتركاً.

5-إضافة اللغة الكوردية إلى لغات نظام "أسيكودا".

6-الاحتفاظ بنسخة احتياطية (Backup) لبيانات النظام الخاصة بالعراق كافة في دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لإقليم كوردستان.

7-الاعتراف المتبادل بالمناطق الجمركية الحرة التابعة لكلا الحكومتين.

8-تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة ملف المنافذ الحدودية غير الرسمية.

9-عدم فرض أي قيود أو رقابة مشددة (سانسور) على أي منفذ حدودي في العراق، بما في ذلك منافذ الإقليم.

10حسم ملف الإيرادات الجمركية والضرائب في المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي.

11-اعتماد روزنامة زراعية موحدة بناءً على الاتفاق المبرم بين وزارتي الزراعة في الجانبين.

12-حسم مسألة الإعفاءات الجمركية وحماية المنتج المحلي في المجلس الوزاري للاقتصاد.

13-اعتماد فحوصات السيطرة النوعية للسلع المستوردة من قبل المؤسسات المعنية في كلتا الحكومتين.

14-اعتماد والعمل برخص استيراد وتصدير السلع الصادرة عن حكومة إقليم كوردستان.

15-قبول واعتماد وثائق شركات إقليم كوردستان الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات في الإقليم.

16-اعتماد والعمل بالوثائق الصادرة عن المديرية العامة للتنمية الصناعية في إقليم كوردستان.





