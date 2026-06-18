كالاس: الاتحاد الأوروبي ملتزم بعلاقة بناءة مع إسرائيل

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أربيل (كوردستان24)- أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كایا كالاس، على متانة الروابط التي تجمع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشددة في الوقت ذاته على أن الحوار يظل الأساس للدبلوماسية، خاصة عند بروز الخلافات في وجهات النظر.

وفي رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عبر منصة (إكس)، قالت كالاس: "عزيزي جدعون، كما تعلم، هناك الكثير مما يربط بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. أنا أقدر حوارنا وانخراطنا، ومنفتحة على الاستمرار في هذا النهج بروح من الاحترام والبناء".

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي ملتزم دائماً بعلاقة بناءة مع إسرائيل، لكنها أعادت التأكيد على الثوابت الأوروبية تجاه الصراع في المنطقة، قائلة: "لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، يظل حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق".

وفي سياق متصل، جددت كالاس موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لسياسة الاستيطان، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي أدان المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، كونها تجعل من الصعب بشكل متزايد الوصول إلى هدف السلام"، مؤكدة أن هذا هو "موقف الاتحاد الأوروبي الثابت".

تأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى موازنة علاقاته الاستراتيجية مع إسرائيل مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية وضرورة إحياء مسار السلام المتعثر.