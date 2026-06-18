وزارة التجارة الاتحادیة تقرر حجب الحصة التموينية عن أصحاب الرواتب الأعلى من مليون دينار

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أربيل (كوردستان24)- قررت وزارة التجارة الاتحادیة قطع الحصة التموينية الشهرية عن المواطنين الذين تزيد رواتبهم عن مليون دينار عراقي، فيما صرح مدير تنظيم البطاقة التموينية في أربيل قائلاً: "في وقت قريب، سيدخل القرار حيز التنفيذ بالكامل".

وصرح سيامند قادر، مدير تنظيم البطاقة التموينية في أربيل، اليوم الخميس 18 حزيران 2026، لموقع "كوردستان 24" قائلاً: "صدر قرار من وزارة التجارة العراقية يقضي بقطع الحصة التموينية الشهرية عن أي مواطن يتجاوز راتبه مليون دينار، ويشمل هذا الإجراء جميع المواد الغذائية التي توزع شهرياً".

وأشار مدير تنظيم البطاقة التموينية في أربيل إلى أن القطع لن يقتصر على رب الأسرة (الموظف) فحسب، بل سيشمل جميع أفراد عائلته أيضاً.

كما أوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في وقت قريب جداً، مبيناً أن هذا القرار قد شمل حالياً منتسبي قوات حرس الحدود.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، قد صرح الليلة الماضية خلال مشاركته في برنامج "باسي ڕۆژ" (حديث اليوم) على شاشة "كوردستان 24"، قائلاً: "أي مواطن يتجاوز راتبه مليون دينار عراقي، سيتم قطع حصته التموينية الشهرية من قبل وزارة التجارة العراقية".