بحضور مسرور بارزاني.. انطلاق مراسم تخرج طلبة مدرسة الشويفات

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أربيل (كوردستان24)- اليوم الخميس، 18 حزيران 2026، بحضور مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، يُقام حفل التخرج الحادي عشر للعام الدراسي 2025-2026 لطلبة المرحلة الثانية عشرة الإعدادية في مدرسة الشويفات الدولية غير الحكومية.

تأسست مدرسة الشويفات الدولية غير الحكومية عام 2006، وتضم المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانية عشرة الإعدادية.

في العام الدراسي 2012-2013، وفي مراسم احتفالية، جرى الإعلان عن أول دفعة من خريجي المرحلة الثانية عشرة الإعدادية.