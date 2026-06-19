محافظ كربلاء يوجّه بإطلاق اسم "حلبجة" على أحد الشوارع الرئيسية في المدينة

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أربيل (كوردستان 24)- وجّه محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، الدوائر والجهات المعنية في المحافظة بإطلاق اسم "حلبجة" على أحد الشوارع الرئيسية في مركز المدينة؛ تعبيراً عن التقدير والامتنان للموقف الإنساني والوطني النبيل الذي أظهره أهالي حلبجة إثر حادثة غرق طفلة من كربلاء.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء في بيان له، أن هذا القرار يأتي كرمزية تكريمية تجسد عمق الروابط الأخوية والوطنية، وتثميناً للموقف المشرف والجهود الاستثنائية التي بذلها سكان محافظة حلبجة الصامدة، تعاطفاً وتضامناً مع عائلة الطفلة الراحلة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى التاسع من حزيران الجاري، عندما تعرضت الطفلة الكربلائية "رقية" (11 عاماً) للغرق إثر سقوطها في مياه نبع مصيف "زلم" بمنطقة هورامان، خلال جولة سياحية مع عائلتها في حلبجة.

وعلى إثر الحادث، أطلق أهالي المنطقة وفرق الدفاع المدني بحلبجة حملة تضامنية استمرت ثمانية أيام من البحث المضني والتحري المتواصل، أسفرت يوم الأربعاء الماضي (17 حزيران) عن انتشال الجثمان، جرى بعدها نقله قبل ظهر أمس الخميس بموكب رسمي بسيارة إسعاف خاصة إلى مسقط رأسه في كربلاء لإتمام مراسم الدفن.

وأثارت الملاحم الإنسانية ومشاهد التآخي التي سطّرها أهالي حلبجة طوال فترة البحث إشادة شعبية واسعة وموجة من التضامن بين العراقيين بمختلف أطيافهم، وسط برقيات ورسائل شكر عبّرت عن الامتنان والتقدير لأصالة ونخوة المجتمع الكوردستاني في حلبجة وتلاحمه الإنساني مع أبناء الوطن الواحد.