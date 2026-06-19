بقائي: تأجيل مفاوضات واشنطن وطهران في سويسرا

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، تأجيل اجتماع سويسرا الذي كان مقرراً لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

كاشفةً عن أن الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بزشكيان وقعا على نص مذكرة التفاهم "رقمياً" فجر الخميس، مما أفقد المراسم السويسرية ضرورتها البروتوكولية.

في حين تضاربت الأنباء بشأن الأسباب اللوجستية للتأجيل من الجانب الأمريكي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، أن الانتقال إلى مرحلة "الاتفاق النهائي" مشروط بالتنفيذ الفعلي لخمسة بنود أساسية وردت في المذكرة الرقمية؛ وهي وقف الحرب، رفع الحصار البحري، فتح مضيق هرمز، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ومنح إعفاءات من العقوبات النفطية.

وفي الملف النووي، نفى بقائي تقديم طهران أي طلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها.

موضحاً أن البند الثامن من التفاهم يحصر مناقشة الملف النووي ضمن مهلة الـ 60 يوماً المحددة وبشرط الإيفاء بالشروط المسبقة.

وأضاف أن التفتيش الروتيني مستمر في المنشآت النشطة كمحطة "بوشهر"، بينما يبقى فتح المنشآت المتضررة من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية رهناً بالمفاوضات النهائية.

وعلى الصعيد الميداني، طمأن المتحدث الإيراني بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، نافياً شائعات إغلاقه، ومؤكداً أن القوات المسلحة تدير الممر المائي بشكل طبيعي وآمن للسفن التجارية وفقاً لتفاهمات "إسلام آباد".

بالمقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن الخارجية السويسرية غياب الأسباب الرسمية للتأجيل، إلا أن مسؤولين أمريكيين أوعزوا الخطوة إلى عدم اكتمال التحضيرات اللوجستية لزيارة نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى سويسرا، حيث كان من المفترض أن يقود المباحثات المباشرة مع الوفد الإيراني قبل إعلان إرجاء الجلسة لأجل غير مسمى.