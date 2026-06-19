ترامب لـ NBC: طالبت إسرائيل مباشرة بوقف إطلاق النار في لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، عن تدخله المباشر لمطالبة إسرائيل بالقبول الفوري بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك عقب تصعيد عسكري عنيف من قِبل تل أبيب تسبب في إرجاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وسط تحذيرات استخباراتية من سعي بنيامين نتنياهو لإحباط الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة.

وأكد ترامب، في تصريحات خاصة لشبكة (NBC News)، أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة التهدئة، واصفاً الهدنة المرتقبة في لبنان بأنها "الكرزة التي تزين كعكة الاتفاق الكبير" الجاري هندسته مع طهران.

جاء هذا التدخل بعد ليلة دامية شهدت مقتل 47 شخصاً في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، ما أدى إلى إلغاء نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، رحلته الدبلوماسية إلى جنيف وتأجيل المحادثات لأجل غير مسمى، وسط تحذيرات شديدة اللهجة وجهها فانس لحكومة نتنياهو من مغبة "التصرف بجنون" والمخاطرة بخسارة واشنطن، الحليف الأقوى المتبقي لتل أبيب.

ميدانياً، ساد التوتر مسار الهدنة؛ حيث أعلن حزب الله التزامه بالتهدئة مشروطاً بوقف الخروقات الإسرائيلية ومحاولات التوغل في جنوب لبنان.

في المقابل، تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخيار التصعيد، مؤكداً إصدار أوامر بضرب الحزب "بقوة عظمى" رداً على مقتل أربعة من جنوده، معلناً إصرار قواته على البقاء في المنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية.

في السياق ذاته، دخلت طهران على خط الأزمة بتحذير شديد اللهجة، مهددة بفسخ تفاهماتها الأخيرة مع واشنطن إذا لم يتوقف العدوان على لبنان، بالتزامن مع إعلان الجيش الإيراني وضع قواته في حالة تأهب قصوى و"الأصابع على الزناد" للرد على أي طارئ.

ورغم الهزات السياسية، بدأت مفاعيل الاتفاق "الأمريكي - الإيراني" المكون من 14 بنداً بالظهور عملياً؛ إذ سجلت أسواق الطاقة العالمية تراجعاً في أسعار خام "برنت" بنسبة 8% هذا الأسبوع، كما شهد مضيق هرمز عبور أولى السفن التجارية الصينية واليابانية بعد أشهر من الشلل، مدفوعة بقرار إيراني يقضي بإعفاء السفن المارة من الرسوم الجمركية لمدت 60 يوماً.

تأتي هذه التطورات متزامنة مع ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن تقارير استخباراتية أمريكية رفيعة، حذرت البيت الأبيض من أن نتنياهو يتحرك مدفوعاً بأزمته السياسية الداخلية وعينه على الانتخابات المقبلة، لتعطيل وإحباط اتفاق السلام الشامل الذي تسعى إدارة ترامب لإبرامه مع إيران.