موجة حر ثانية تضرب أوروبا وتشتد في نهاية الأسبوع

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أربيل (كوردستان 24)- ضربت موجة حر جديدة أوروبا الجمعة، من إسبانيا إلى بريطانيا، ومن المتوقع أن تشتد في نهاية هذا الأسبوع، خصوصا في فرنسا.

وهذه موجة الحر الثانية التي تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، ودفعت بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وإسبانيا لرفع مستويات الإنذار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية الجمعة إلى أن التفاقم المتوقع لموجة الحر قد يؤدي إلى وضع عدة مقاطعات في حالة تأهب قصوى الأحد، لافتة إلى أن هذه الموجة قد تكون مماثلة لتلك التي حدثت في آب/أغسطس 2003.

وتسببت موجات الحر في وفاة أكثر من 60 ألف شخص سنويا في أوروبا خلال عامي 2023 و2024، وفق تقديرات مرجعية.

ولم تُنشر أرقام عام 2025 بعد، نظرا لطول وتعقيد عملية تجميع هذه التقديرات التي تنشرها مجلة "نيتشر ميديسن".

وبات من الثابت أن الحرارة تزداد ارتفاعا في القارة ما يؤدي إلى سقوط وفيات.

فبين عامي 2015 و2024، سجلت جميع المناطق الأوروبية تقريبا زيادة في الوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات 1991-2000، وفق بيانات جمعتها مجلة "ذي لانسيت"، بمعدل 52 وفاة إضافية لكل مليون نسمة سنويا.

في فرنسا، وضعت ثلثا المقاطعات في حالة تأهب برتقالي السبت، ومنها العاصمة باريس، ما دفع بعض المدن إلى إلغاء مهرجان الموسيقى المقرر الأحد والذي يتضمن حفلات موسيقية شعبية في الشوارع في أنحاء البلاد.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن موجة الحر من المتوقع أن تكون "واسعة الانتشار وطويلة الأمد وشديدة".

وتوقعت أن تبلغ موجة الحر ذروتها بين الأحد والثلاثاء، مع وصول الحرارة 40 درجة، خاصة في المناطق الغربية والوسطى. ويتأثر بهذه الموجة الحارة ما يقرب من ثلثي سكان فرنسا.

وتتزامن موجة الحر مع امتحانات البكالوريا، الامتحان النهائي لطلاب المدارس الثانوية.

في بريطانيا، من المتوقع أن تبدأ موجة حر جديدة نهاية هذا الأسبوع، مع وصول الحرارة إلى ذروتها الاثنين والثلاثاء عند 34 درجة مئوية أو أكثر، وفق مكتب الأرصاد الجوية. وقد صدر تحذير برتقالي من موجة الحر ليومي الاثنين والثلاثاء في معظم أنحاء جنوب إنكلترا، بما في ذلك العاصمة لندن.

كذلك، أصدرت السلطات الإسبانية تحذيرا من موجة حر شديدة يُتوقع أن تغطي معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك جزر البليار، بدءا من الأحد. ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة في بعض مناطق شرق إسبانيا.

وفي سويسرا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية منطقة بازل، الأكثر تضررا من موجة الحر، في المستوى الرابع (من أصل خمسة) من التحذير، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 37 درجة.

المصدر: فرانس برس