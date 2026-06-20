خيرو داود لكوردستان24: عودة 12 ألف عائلة نازحة إلى عفرين وإطلاق مشاريع عمرانية واسعة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير منطقة عفرين، خيرو داود، أن مدينة عفرين حققت تقدماً كبيراً وملحوظاً في مجالي إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، كاشفاً عن عودة قرابة 12 ألف عائلة نازحة إلى ديارهم حتى الآن.

وأوضح داود، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24" تناول فيه الأوضاع الراهنة والمشاريع المستقبلية، أن عفرين تسبق حالياً الكثير من المناطق السورية الأخرى التي تضررت سابقاً، وذلك من حيث وتيرة التأهيل وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان.

وأشار مدير المنطقة إلى أن المؤسسات الإدارية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن "الحياة في المدينة مستقرة وآمنة، وهناك جهود مستمرة من قبل المديريات والمؤسسات لرفع مستوى الخدمات العامة بشكل دائم".

وحول ملف العائدين، كشف داود عن إيلاء اهتمام كبير لهذا الجانب في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نحو 12 ألف عائلة نازحة عادت إلى عفرين عبر ثماني قوافل مختلفة. وأضاف أن الفرق التابعة للإدارة المحلية تعمل بشكل يومي على تقديم الدفع والخدمات اللازمة لتلك العائلات لضمان استقرارهم في مناطقهم.

وفي سياق متصل، تحدث خيرو داود عن خطة واسعة لخلق فرص عمل، قائلاً: "تتجه رؤية الحكومة السورية نحو تفعيل دور الشباب وإلحاقهم بسوق العمل، ولأجل هذا الهدف، تم وضع برنامج شامل لتوظيف الطاقات الشبابية في مختلف المؤسسات والدوائر".