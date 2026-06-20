إيكو عراق: الشام الجديد ضرورة لتأمين صادرات النفط بعد خسارة 350 مليون برميل

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق أن العراق خسر نحو 350 مليون برميل من صادرات النفط منذ إغلاق مضيق هرمز، ما يعادل قرابة 37.7 مليار دولار.

داعياً إلى تسريع تنفيذ مشروع الشام الجديد باعتباره خياراً استراتيجياً لتأمين منافذ تصدير بديلة وتقليل الاعتماد على المنافذ البحرية.

وقال المرصد في بيان صحفي إن العراق كان قبل إغلاق مضيق هرمز في 28 شباط الماضي يصدّر ما بين 103 إلى 107 ملايين برميل شهرياً من النفط الخام.

وأوضح أن إغلاق المضيق جراء الحرب في المنطقة أدى إلى تراجع الصادرات، حيث بلغت الخسائر في شهر آذار 84,395,049 برميلاً، وفي نيسان 93,115,870 برميلاً، وفي أيار 92,801,000 برميلاً، فيما سجل شهر حزيران الحالي نحو 79,600,000 برميل.

وأشار إيكو عراق إلى أن الفجوة في الصادرات العراقية خلال الفترة المذكورة تُقدّر بنحو 350 مليون برميل، ما يمثل فرصاً ضائعة في التصدير تُقدّر قيمتها بنحو 37.7 مليار دولار وفق متوسط أسعار النفط خلال الفترة.

وأكد المرصد أن مشروع الشام الجديد يمثل ضرورة استراتيجية ملحّة لضمان استقرار صادرات النفط العراقية وتأمين بدائل حيوية بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الممرات البحرية، خاصةً أن الاقتصاد العراقي يعتمد على عائدات النفط بنسبة تقارب 90%.