بعد توقف دام يومين.. استئناف العمل في منفذ باشماخ الحدودي مع إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية منفذ باشماخ الدولي، اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو، عن استئناف حركة المسافرين والتبادل التجاري مع جمهورية إيران الإسلامية بشكل كامل، وذلك بعد التغلب على خلل فني طرأ على المنظومة الإلكترونية في الجانب الإيراني.

وقالت شعبة الإعلام والعلاقات في المديرية، عبر بيان رسمي: "إن الطواقم الفنية المختصة نجحت في إصلاح النظام الإلكتروني المتوقف، مما سمح بعودة الملاحة البرية والأنشطة التجارية إلى طبيعتها المعتادة في المنفذ".

وحدّد البيان ساعات العمل الرسمية لاستقبال المواطنين والسيّاح، مشيراً إلى أن المنفذ سيعمل يومياً وبصورة منتظمة بدءاً من الساعة السابعة والنصف صباحاً (7:30) وحتى التاسعة مساءً (9:00).

وكانت حركة السفر عبر المعبر قد شهدت شللاً تاماً وتوقفت إلى إشعار آخر منذ صباح أول أمس الخميس (18 حزيران)، إثر عطل تقني مفاجئ في أنظمة الجانب الإيراني، ما دفع إدارة المنفذ حينها إلى دعوة المسافرين كإجراء بديل للتوجه نحو "منفذ شوشمي" الحدودي لتفادي الازدحام وتسيير رحلاتهم.

ويُصنّف منفذ باشماخ الدولي كأحد الشرايين الاقتصادية والحدودية الأكثر أهمية في إقليم كوردستان، نظراً لتدفق آلاف المسافرين من خلاله يومياً، فضلاً عن حجم التبادل التجاري الضخم الذي يربط الإقليم بالجارة إيران.