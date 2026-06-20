الإحصاء التركية: العراقيون في المرتبة الخامسة كأكثر المشترين للعقارات

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أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو، حلول المواطنين العراقيين في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وسط تراجع حاد واجهته السوق العقارية التركية في مبيعاتها الموجهة للأجانب مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

ووفقاً للتقرير الشهري للهيئة، هبط إجمالي مبيعات المنازل للأجانب خلال شهر أيار بنسبة 27% على أساس سنوي، مسجلاً بيع 1,387 عقاراً فقط مقارنة بذات الشهر من عام 2025.

وعلى الصعيد التراكمي للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2026، انكمشت مبيعات العقار الأجنبي بنسبة 15.1% لتصل إلى 18,768 وحدة سكنية.

وعلى صعيد خارطة الجنسيات الأكثر إقبالاً على السوق التركية خلال أيار، واصل المواطنون الروس صدارتهم للقائمة بواقع 268 منزلاً، وجاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ 125 منزلاً.

يليهم الأوكرانيون بـ 88 منزلاً، ثم الألمان في المرتبة الرابعة بـ 73 منزلاً، بينما تقاسم العراقيون والآذريون المرتبتين الخامسة والسادسة بالتساوي بواقع 66 عقاراً لكل منهما.

أما على مستوى الأداء العام للسوق العقارية المحلية في تركيا، فقد سجل التقرير تراجعاً واسعاً في حركة البيع الإجمالية بنسبة 31.2% مقارنة بالعام الماضي؛ إذ استقرت المبيعات عند 93,333 منزلاً خلال الشهر الماضي، توزعت بين 30,196 وحدة سكنية جديدة (قيد الإنشاء أو لم تسكن بعد)، و63,137 وحدة من العقارات المستعملة.