الخارجية السويسرية لـ كوردستان 24: جهودنا مستمرة لإبقاء قنوات الحوار مفتوحةً بين واشنطن وطهران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم السبت 20 حزيران/ يونيو، عن استمرار مساعيها الدبلوماسية لتوفير بيئة آمنة وحاضنة تتسم بالسرية والموثوقية، لتسهيل انعقاد مفاوضات منتجع "بيرغنستوك" الرامية إلى تفعيل بنود التفاهم المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت الخارجية السويسرية، في تصريح خاص لـ كوردستان 24: إن دبلوماسيين يمثلون قوى دولية عدة يتواجدون حالياً في سويسرا، ويقودون جهوداً حثيثة بهدف إبقاء قنوات الحوار ومسارات التفاوض مفتوحة بين الأطراف المعنية.

وامتنعت الوزارة عن كشف هوية الوفود المشاركة أو تفاصيل البنود المطروحة على طاولة النقاش، مؤكدة أن مقتضيات المصلحة الدبلوماسية وسرية المداولات تمنع الإفصاح عن أي معلومات إضافية في الوقت الراهن.

وكانت الأجندة الدولية قد حددت أمس الجمعة (19 حزيران) موعداً لانطلاق جولة المفاوضات المباشرة وتوقيع مسودة التفاهم "الأمريكي - الإيراني" في منتجع بێرگنستۆک (Burgenstock) السويسري.

قبل أن يتقرر تأجيل الاجتماع فجأة إلى أجل غير مسمى لأسباب لم يُعلن عنها، وسط وساطة إقليمية نشطة تقودها كل من دولة قطر وجمهورية باكستان لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران.