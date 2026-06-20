ایران.. إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رداً على "نقض العهود" واستمرار التصعيد في لبنان

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلاً عن بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء"، بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والقطع البحرية، وذلك في خطوة وصفها البيان بأنها تأتي رداً على جملة من التطورات السياسية والميدانية.

وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد عزا المقر هذا القرار إلى ما وصفه بـالانتهاك الواضح من جانب الولايات المتحدة لبنود التفاهم الخاص بإنهاء الحرب، وتحديداً عدم تنفيذ البند الأول من الاتفاقية.

كما أشار البيان، وفقاً للمصدر، إلى أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وما وصفه بالعمليات العسكرية والتهجير الذي طال مئات الآلاف من المدنيين هناك، بالإضافة إلى عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان.

وأوضح مقر "خاتم الأنبياء" عبر وكالة "فارس" أن إغلاق المضيق يمثل "الخطوة الأولى" في الرد، محذراً من اتخاذ خطوات لاحقة تهدف إلى إلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها في حال استمرار ما وصفه بـ "الاعتداءات".

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما يضع هذا القرار في دائرة الاهتمام الدولي نظراً لتداعياته المحتملة على حركة التجارة والاقتصاد العالمي.