فانس: محادثات إيران تسير بشكل جيد.. واحتمال عقدها غداً

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أربيل (كوردستان 24)-أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، اليوم السبت 20 حزیران 2026، أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان على الأرض في سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية المرتقبة مع الإيرانيين.

وأضاف فانس في تصريحات لـ"فوكس نيوز"، أنه من الممكن عقد محادثات مع طهران يوم غد الأحد، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل جيد في مسار المفاوضات الجارية.

كما أوضح أن واشنطن واثقة من قدرتها على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران.

وتوقع فانس التوجه إلى سويسرا خلال اليومين المقبلين، مضيفاً "ولكن كما تعلمون، الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية".

أتى ذلك، مع وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، اليوم السبت، إلى مدينة مشهد في شمال شرقي إيران، حيث التقى الضيف الباكستاني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق ما أفادت وكالات رسمية إيرانية.

فيما ذكرت الخارجية الإيرانية أن وفد طهران سيتوجه إلى سويسرا. فيما أفادت مصادر العربية/الحدث أن عراقجي سيتوجه إلى سويسرا الليلة برفقة وزير داخلية باكستان.

الجهود متواصلة

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السويسرية في وقت سابق اليوم أن الدبلوماسيين من كل الأطراف يواصلون جهودهم في بورجنشتوك من أجل تسهيل المفاوضات. وقالت في بيان: "يواصل الدبلوماسيون من مختلف الدول الموجودون حاليا جهودهم لإقامة الحوار".

كما أوضحت أنها لا تستطيع الإدلاء بأي معلومات حول الحاضرين في المنتجع أو المناقشات، لأسباب تتعلق بالسرية.

في حين أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بحل كافة القضايا العالقة مع إيران خلال 60 يوماً، ملوحا مجددا بالخيار العسكري إن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.

يذكر أن المحادثات التي كان من المقرر عقدها الجمعة لترسيخ التفاهم ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة، أرجئت في وقت سابق إلا أن فانس خرج ورجح موعداً لها.



