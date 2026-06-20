قرار إسرائيلي بوقف الهجمات على لبنان مع البقاء في "المناطق الأمنية

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر إسرائيلية رسمية، اليوم السبت 20 حزیران 2026، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبالتنسيق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وجه الجيش الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في لبنان. وجاء هذا القرار عقب تقييم أمني ترأسه رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، مع الإشارة إلى أن التوجيهات لا تشمل الانسحاب من "المناطق الأمنية" التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني حالياً.

تصعيد ميداني وحصيلة ثقيلة

يأتي هذا القرار بعد ساعات من تصعيد عنيف شنت خلاله إسرائيل عشرات الغارات الجوية التي استهدفت بلدات في جنوب لبنان والبقاع (شرقاً)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 16 شخصاً في حصيلة أولية خلال الساعات الأخيرة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هذا التصعيد جاء رداً على إطلاق حزب الله نحو 50 صاروخاً ومسيرة ليلاً باتجاه قواته، بينما أكد حزب الله أن عملياته تأتي في إطار الرد المشروع على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي حصيلة مفجعة، كشفت وزارة الصحة اللبنانية أن ضحايا الهجمات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة فقط بلغت 83 قتيلاً و141 جريحاً، ليرتفع إجمالي عدد القتلى منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4057 قتيلاً، بينهم 135 من الكوادر الطبية والإسعافية، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح.

إغلاق مضيق هرمز وردود فعل دولية

وعلى الصعيد الإقليمي، اتخذت طهران خطوة تصعيدية رداً على ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. وأوضحت طهران أن هذه الخطوة تأتي رداً على خرق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة ليل الأربعاء الماضي.

وفي أول رد فعل أميركي، أكدت القيادة المركزية "سنتكوم" أنها تحافظ على "يقظة تامة" لضمان الالتزام بالاتفاقات، مشددة في بيان لها على أن "المرور الآمن عبر الممرات المائية الدولية لا يزال متاحاً"، رغم الإعلان الإيراني.

المسار الدبلوماسي

وفي سياق متصل، توجه وفد من الخارجية الإيرانية إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع الجانب الأميركي، وسط تحذيرات إيرانية شديدة من أن استمرار الخروقات الإسرائيلية سيقوض مسار التفاوض ويضر بالتفاهمات القائمة بين طهران وواشنطن.