الحكومة السويسرية: وصلت الوفود المفاوضة وستبدأ المحادثات رسمياً

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، صباح اليوم الأحد، الانطلاق الرسمي للمفاوضات المباشرة بين وفدي الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في منتجع "بورغنستوك"، وذلك لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الرقمية التي وقّعها الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان لإنهاء الحرب في المنطقة.

وأكدت الخارجية السويسرية في تصريحات خاصة لكوردستان 24، وصول الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس "جي دي فانس"، والوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى مقر الاجتماع.

كما أكدت وصول وفدي دولتي قطر وباكستان اللذين يشاركان بصفة وسطاء في هذه الجولة التفاوضية التي بدأت مباحثاتها رسمياً صباح اليوم.

تأتي هذه الاجتماعات الحالية بعد تأجيل اللقاء المباشر الذي كان مقرراً في الـ 19 من حزيران الجاري؛ حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، حينها أن التوقيع الرقمي على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" يوم الخميس الماضي جعل من اللقاءات السابقة غير ضرورية، قبل أن تتجه الوفود إلى سويسرا اليوم لصياغة الآليات التنفيذية.

وتقضي بنود الاتفاق الموقّع بين ترامب وبزشكيان بإنهاء حالة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتزام الأطراف بإعادة فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية.

كما ينص الاتفاق على بدء جولة فنية وتكتيكية مدتها 60 يوماً للتفاوض وحسم الملفات العالقة والشائكة، وفي مقدمتها تفاصيل البرنامج النووي الإيراني.