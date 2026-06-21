نيجيرفان بارزاني: البيشمركة جزءٌ أساسي من هويتنا الوطنية والقومية

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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن قوات البيشمركة تمثل ركيزة ذهبية وأساسية في صياغة الهوية الوطنية والقومية للإقليم، مشدداً على أن الحفاظ على مكانتها وتاريخها النضالي يعد واجباً جماعياً ومسؤولية تقع على عاتق الجميع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيجيرفان بارزاني في حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الكلية العسكرية في منطقة "قلاچولان"؛ حيث قال: "إن اسم وتسمية البيشمركة يحملان قدسية ومكانة رفيعة للغاية، وإن عقيدة البيشمركة تشكل جزءاً ذهبياً ورئيسياً من هويتنا الوطنية والقومية".

وأضاف رئيس الإقليم، أمام الحضور من القادة العسكريين والخريجين، أن التضحيات التي قدمتها هذه القوات عبر تاريخها تفرض التزاماً صارماً بصون هذه المؤسسة، متابعاً: "إن واجبنا جميعاً يتجسد في الدفاع عن سمعة البيشمركة، وحفظ هيبتها وتاريخها الحافل بالفخر، والاعتزاز بمسيرتها الطويلة في النضال والتضحية من أجل الوطن".