الرئيس بارزاني يعزي بوفاة اللواء في البيشمركة تحسين كمكي

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أربيل (كوردستان 24)- بعث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى عائلة اللواء تحسين كمكي، البيشمركة العريق والشخصية البارزة، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وعبّر الرئيس بارزاني عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة المناضلة للراحل، مؤكداً مشاركتهم هذا المصاب الأليم.

كما ابتهل إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ورفاق دربه الصبر والسلوان.

وفيما يأتي نص برقية التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل البيشمركة والمناضل العتيد اللواء تحسين كمكي

وبهذه المناسبة، أتقدم بالتعازي والمواساة لعائلة المغفور له اللواء تحسين كمكي، وجميع أصدقائه ورفاقه، وأشاركهم أحزانهم.

ندعو الله العظيم أن يتغمد روحه بواسع جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني 21 حزيران 2026"