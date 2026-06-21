رئيس الوزراء الاتحادي: لا مشكلة في رواتب موظفي العراق والإقليم وستُصرف بموعدها

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أربيل (كوردستان 24)- حسم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، اليوم الأحد، الجدل الدائر حول مستحقات الموظفين، مؤكداً عدم وجود أي عوائق أو مشكلات تمنع صرف رواتب موظفي الدولة في عموم العراق وإقليم كوردستان، مشدداً على التزام الحكومة بصرفها شهرياً في مواعيدها المحددة.

ونقل حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، تأكيدات رئيس الوزراء بالقول: أبلغني رئيس الوزراء علي الزيدي اليوم، بأن رواتب الموظفين في العراق والإقليم مؤمنة بالكامل ومحمية من أي مشكلات فنية أو سياسية، وستودع شهرياً في توقيتاتها دون تأخير.

يأتي ذلك، بينما باشرت وزارة المالية الاتحادية في بغداد إجراءات تمويل رواتب شهر حزيران/يونيو الجاري لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية، على أن تتبعها خطوة إيداع المبالغ المخصصة لرواتب موظفي إقليم كوردستان في الحساب المصرفي الرسمي لوزارة المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم، وذلك بعد أن تسلمت المالية الاتحادية قوائم الرواتب وميزان المراجعة الخاص بالإقليم خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر المباشرة بتوزيع الرواتب على كافة وزارات ومؤسسات الإقليم فوراً وفي غضون ثلاثة أيام فقط من وصول التمويل.

وعلى صعيد التحول الرقمي وحوكمة النظام المالي، شهدت الآلية التنفيذية لصرف الرواتب قفزة نوعية هذا الشهر؛ حيث ارتفع عدد الموظفين المسجلين في مشروع "حسابي" المصرفي بالإقليم ليصل إلى 900 ألف موظف، من بينهم أكثر من 800 ألف يتقاضون مستحقاتهم المالية حالياً بشكل رقمي كامل عبر النظام المصرفي الجديد.