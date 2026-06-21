أربيل تحتفي بالذكرى الثالثة لإطلاق منصة “استثمر كوردستان” لتعزيز الاستثمار الأجنبي

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أربيل (كوردستان 24)- شهدت قلعة أربيل، مساء اليوم الأحد (21 حزيران 2026)، مراسم إحياء الذكرى الثالثة لتأسيس منصة “استثمر كوردستان” (Invest Kurdistan)، بحضور وزير البلديات ساسان عوني، ورئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان الدكتور محمد شكري، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى جانب عدد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وسلطت الكلمات التي أُلقيت خلال المناسبة الضوء على أبرز إنجازات منصة “استثمر كوردستان” خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج لإقليم كوردستان بوصفه بيئة مستقرة وجاذبة للأعمال والاستثمار.

كما جرى استعراض الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لتطوير بيئة الاستثمار، وفي مقدمتها رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيط المعاملات، بما يسهم في تقليل الروتين وتسريع منح الموافقات والتراخيص للمشروعات الاستثمارية.

وأكد المشاركون أن حكومة الإقليم تواصل دعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية للمستثمرين الراغبين بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للعاصمة أربيل، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والاقتصاد العالمية.

يُذكر أن منصة “استثمر كوردستان” تمثل العلامة الرسمية للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في إقليم كوردستان، وقد أطلقتها هيئة الاستثمار في حزيران 2023 بهدف تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين ودعم النمو الاقتصادي، لاسيما في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.