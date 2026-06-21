الداخلية القطرية: انفجار ناتج عن "حادث تقني" في منطقة رأس لفان دون تسجيل إصابات

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أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاحد 21 حزیران 2026، عن وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع التابعة لمنطقة رأس لفان الصناعية، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" ، أن الانفجار وقع إثر "حادث تقني" داخل المنشأة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني المختصة انتقلت فوراً إلى الموقع وباشرت إجراءات السيطرة على الحادث والتعامل معه.

وطمأنت السلطات القطرية الجمهور والعمال في المنطقة، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة، وأنه لم يتم رصد أي تسريبات غازية أو مواد كيميائية قد تشكل خطراً على سلامة الأفراد أو البيئة المحيطة نتيجة هذا الانفجار.

وتُعد منطقة رأس لفان الصناعية المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وتخضع لإجراءات سلامة وأمان صارمة للتعامل مع مثل هذه الحوادث التقنية الطارئة.

وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية اثر حادث تقني، وفرق الدفاع المدني تباشر التعامل مع الحادث دون تسجيل إصابات ودون وقوع اي تسريب يهدد سلامة الافراد.#الداخلية_قطر — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) June 21, 2026





