أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يعتزم القيام بجولة خليجية الأسبوع المقبل تشمل قمة في البحرين

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أربيل (كوردستان 24)- كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يستعد لإجراء جولة دبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، تشمل عدداً من دول الخليج، وذلك في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة.

تفاصيل الزيارة

وذكر الموقع أن الخطة الحالية للجولة تتضمن زيارة كل من الكويت والإمارات والبحرين. ونقل "أكسيوس" عن مصدر ثالث قوله إن من المتوقع أن يعقد روبيو قمة موسعة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية، المنامة، لمناقشة القضايا الاستراتيجية المشتركة.

وعلى الرغم من عدم صدور إعلان رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن، إلا أن الترتيبات الجارية تشير إلى أن الجولة تأتي في مرحلة حرجة تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين واشنطن وحلفائها الإقليميين.

أجندة المباحثات وملفات ساخنة

من المتوقع أن تصدر الملفات الأمنية والسياسية جدول أعمال الوزير الأمريكي، وعلى رأسها:

-الملف الإيراني: متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران.

-الأمن البحري: بحث أمن الملاحة في منطقة الخليج وترتيبات الاستقرار بعد إعادة فتح مضيق هرمز.

-التعاون الدفاعي والاقتصادي: تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الدفاعية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.

-الأزمات الإقليمية: تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وتداعياتها على الأمن القومي لدول الجوار.



سياق الدبلوماسية الأمريكية



تأتي هذه الزيارة المرتقبة عقب سلسلة من الاتصالات المكثفة التي أجرتها الإدارة الأمريكية مع القادة الخليجيين خلال الأسابيع الماضية، بهدف تثبيت دعائم الاستقرار ومتابعة نتائج التفاهمات مع طهران.

ويرى مراقبون أن اختيار دول الخليج لهذه الجولة يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه هذه الدول كطرف محوري في الوساطات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية الحالية، مما يجعل من قمة البحرين المرتقبة منصة هامة لرسم ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة. ومن المنتظر أن تعلن واشنطن رسمياً عن تفاصيل البرنامج والجدول الزمني للزيارة خلال الأيام القليلة القادمة.