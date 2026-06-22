الحكومة السويسرية: المحادثات الأميركية الإيرانية كانت بناءة

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الاثنين 22 حزيران 2026، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن "سويسرا ترحب بالتقدم الإيجابي الذي تم إحرازه خلال المحادثات الدبلوماسية المكثفة التي جرت طوال ليلة 21 إلى 22 حزيران في منطقة بيرغنستوك بين الوسطاء وإيران والولايات المتحدة".

كما أعربت سويسرا عن سعادتها بقيام الأطراف بتشكيل لجنة عليا بناءً على مذكرة التفاهم، ووصفته بأنه خطوة إيجابية لتنظيم المرحلة المقبلة من العمليات السياسية والفنية.

وترحب الخارجية السويسرية بشكل خاص بالاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الأرضية للاستئناف السريع للمحادثات الفنية الجديدة.

وأكدت الوزارة استعداد بلادها لدعم هذه العملية بهدف خفض التوترات وإعادة الاستقرار وترسيخ السلام.

وكانت منطقة بيرغنستوك السويسرية قد شهدت أمس الأحد 21 حزيران، عقد اجتماع قمة ضم الولايات المتحدة، إيران، باكستان وقطر.

وعقب انتهاء الاجتماعات، أصدرت قطر وباكستان، اللتان تلعبان دور الوسيط، بياناً مهماً مشتركاً حول اختتام الجولة الأولى من المفاوضات.

ووفقاً للبيان المشترك، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على النقاط التالية:

1- المصادقة على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً.

2- إنشاء خط اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران لمنع أي حوادث أو سوء فهم، وذلك بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز.

3- تشكيل لجنة عليا للإشراف على المفاوضات، وتنبثق عنها عدة مجموعات عمل تخصصية تُعنى بملفات: البرنامج النووي، العقوبات، والمراقبة وحل النزاعات.

4- تشكيل خلية تهدئة بمشاركة الحكومة اللبنانية وتسهيل من الوسطاء، لضمان الإنهاء الكامل للعمليات العسكرية في لبنان.

5- استمرار المفاوضات الفنية طوال هذا الاسبوع في منتجع بيرغنستوك بسويسرا حول كافة القضايا.