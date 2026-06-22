ناقلات غاز قطرية تعبر مضيق هرمز عبر المسار الإيراني

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أربيل (كوردستان 24)- أظهرت بيانات شحن أن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال تابعة لقطر تتجه اليوم الاثنين إلى مضيق هرمز، رغم تباطؤ حركة الملاحة بعد إعلان إيران مطلع الأسبوع إغلاق الممر المائي مجدداً.

وأوضحت بيانات تتبع السفن من كبلر أن الناقلات، وهم وادي السيل ومكينس والسد ومسيمير، تدخل المضيق عبر المسار الإيراني للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن سفينة بضائع صب جاف، تحمل اسم (سميت سكسس) وترفع علم جزر مارشال، دخلت أيضاً الخليج اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر أن خمس سفن عبرت المضيق أمس الأحد، مقارنة مع 26 سفينة جرى رصدها في اليوم السابق.

وشملت هذه السفن ثلاث ناقلات نفط عملاقة تحمل كل منها مليوني برميل من النفط الخام السعودي وزيت الوقود، وكانت إحداها متجهة إلى اليابان.

وربما تستبعد هذه البيانات السفن التي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء إبحارها في الخليج.

وكانت إيران أنهت إغلاقها الفعلي للمضيق الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت مع الولايات المتحدة على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في أبريل نيسان لمدة 60 يوماً لإتاحة الفرصة لمفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم.

لكن الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس إغلاق الممر المائي مرة أخرى ردا على الضربات الإسرائيلية على لبنان.

قالت القيادة المركزية الأميركية إن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق يوم السبت، وعلى متنها أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات أن من بين السفن التي خرجت من المضيق يوم السبت، ثلاث ناقلات عملاقة تحمل نفطاً خاماً من الإمارات والكويت والعراق، بينما كانت هناك أيضاً ثلاث ناقلات تحمل منتجات نفطية متنوعة.

وأظهرت البيانات أن ما مجموعه 13 سفينة دخلت المضيق يوم السبت، بما في ذلك ناقلتان عملاقتان.

قال ‌رئيس شركة ​النفط ​الوطنية الإيرانية للتلفزيون ⁠الرسمي ​أمس ​الأحد إن أكثر ​من ​25 مليون برميل ‌من ⁠النفط الإيراني عبرت ​خط ​الحصار ⁠منذ ​يوم ​الاثنين في الأسبوع الماضي.