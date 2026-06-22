عراقجي: رُفِعت العقوبات على إيران وأُفِرج عن بعض أصولها

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، عن تحقيق انفراجة دبلوماسية كبرى في المفاوضات الجارية بسويسرا، مؤكداً رفع كافة العقوبات المفروضة على بلاده، وإحراز تقدم ملموس لوقف الحرب الدائرة في لبنان.

وأوضح عراقجي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الجهود الدبلوماسية الدؤوبة والوساطة المستمرة التي قادتها دولتا قطر وباكستان نجحت في دفع مسار المحادثات إلى الأمام، مما مهد الطريق لخطوات متقدمة تروم إنهاء الصراع العسكري على الساحة اللبنانية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف رئيس الدبلوماسية الإيرانية عن صدور إعفاءات رسمية تشمل صادرات طهران من النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية.

مؤكداً إلغاء القيود الدولية والحصار المالي تماماً، إلى جانب تسييل والإفراج عن حزمة من الأصول والأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في المصارف الخارجية بموجب العقوبات السابقة.

واختتم وزير الخارجية الإيراني حديثه بالإشارة إلى الانعكاسات المحلية لهذه التفاهمات، معلناً عن إطلاق الحكومة الإيرانية خطة تنموية واستراتيجية واسعة النطاق مخصصة لإعادة إعمار وتطوير البنى التحتية والاقتصادية في عموم البلاد مستفيدة من العوائد المالية المفرج عنها.